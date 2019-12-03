TSK'ya sızan FETÖ'cüler adliyeye getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sinyalini verdiği FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda neticesinde büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde işlemleri tamamlanan 16 kişinin ardından, bugün de 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyette işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

İHA

