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03 Ocak 2020 Cuma 16:28:48 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:52:47

TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirmek üzere Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Temini Kılavuzu yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirmek üzere Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Temini Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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