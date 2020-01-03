03 Ocak 2020 Cuma 16:28:48 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:52:47
TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı
Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirmek üzere Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Temini Kılavuzu yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirmek üzere Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Temini Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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