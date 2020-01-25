25 Ocak 2020 Cumartesi 09:07:03 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:08:19
TSK'ya ait 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait (TSK) 9'uncu nakliye uçağı Elazığ'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği
bildirildi.
AA
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