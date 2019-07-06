TSK'nın yeni zırhlısı göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine yeni bir zırhlı araç katıldı. Türk Savunma Sanayii'nin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran’dan, 20 adet Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

SİLAHLAR ASELSAN’DAN

Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Yüksek hareket kabiliyetine sahip araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme ve yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor. Araçlara entegre edilen ASELSAN'ın Sarp Silah Sistemi'ne, 7.62 mm. makineli tüfek, 12.7 mm. uçaksavar veya 40 mm. bomba atar takılabiliyor.

HER TÜR GÖREVE UYGUN

Araçlar, terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında; hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.