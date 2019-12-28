28 Aralık 2019 Cumartesi 17:35:57 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 17:38:28
TSK'nın uçan kalesi Somali için kalktı
Somali’de yaşanan alçak terör saldırısı sonrası TSK'nın sağlık personeli ve sağlık malzemesi taşıyan uçağı Kayseri'den kalktı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki: Alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum
- Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir
- Türkiye harekete geçti... Kararı Sağlık Bakanı duyurdu
- ABD'nin skandal kararına sert tepki!
- Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı