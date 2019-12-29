29 Aralık 2019 Pazar 09:06:54 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 09:08:45
TSK'nın uçan kalesi Mogadişu’ya ulaştı
TSK'nın Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderdiği sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan uçağı Mogadişu’ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı: Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'li Gazipaşa Belesiyesi'nden 1.7 milyar liralık imar rantı!
- Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
- Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü
- Özhaseki: CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı
- İçişleri Bakanı Soylu: Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız