TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti!

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, operasyonu değerlendirdi.

"KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN..."

Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"SAVAŞIMIZ OLAMAZ..."

Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)