TSK'nın Fıratı'ın doğusundaki 'yerli ve milli' gözü Engerek! O işaretliyor F-16'lar vuruyor

TM Dijital Haber Merkezi

Ani yakın hava desteği kapsamında komando ve özel kuvvetler birlikleri tarafından kullanılan Engerek ve Çıngırak lazer hedef işaretleme sistemleri sayesinde tespit edilen hedefler gözle görülmeyen bir lazer ışınıyla işaretledikten sonra savaş uçaklarınca ateş altına alınıyor.



ENGEREK, düşük ağırlığa sahip ve küçük boyutlarda, yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış bir lazer hedef işaretleme cihazıdır. Yani, hedefi gözle görülmeyen bir ışınla işaretledikten sonra sinyalleri jetlere gönderiyor. Lazer güdümlü mühimmat savaş uçağından serbest düşmeye bırakıldığında, yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayarak kaynağa güdümleniyor. Hedefe kilitlenen güdümlü füzeler işaretli yerleri tam isabetle vuruyor.



ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.



YÜZDE 70 ORANINDA YERLİ SİLAH KULLANILIYOR



Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.



Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.



TEK PERSONEL TARAFINDAN KULLANILABİLİYOR



Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.



Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.



ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.



Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.



ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.



Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.



ENGEREK LAZER HEDEF İŞARETLEME CİHAZI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ



ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.



ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.



Kullanım Alanları



İşaretleme



Mesafe Ölçümü



Hedef Koordinat Hesaplaması



Sayısal Fotoğraf Çekimi



Genel Özellikler



Düşük Ağırlık ve Hacim



STANAG 3733'e Uygun Kodlama



Gömülü GPS / Harici GPS Bağlantısı



Gömülü Sayısal Pusula ve Eğim Ölçer



Otomatik Pozisyon ve Hedef Koordinat Bilgileri



Gömülü Sayısal Fotoğraf Makinesi



Yüksek Çözünürlüklü Gösterge



Dioptri ayarı



Okülerde SVGA Mikrogösterge



Teknik Özellikler



Tipik İşaretleme Menzili: 5 km (tank); 10 km (bina)



Kodlama: STANAG 3733, Band I ve II



Mesafe Ölçüm Performansı



Mesafe Ölçüm Aralığı: 300 m - 20,000 m



Mesafe Ölçüm Çözünürlüğü / Doğruluğu: 2.5 m / ±5 m (1σ)



Hedef Seçimi: İlk / Son / Ayarlı Hedef Maskeleme



Gözetleme Optiği



Büyütme: X10



Görüş Açısı: 3°



Dioptri Ayarlanması: +/- 4



Okülerde SVGA OLED Mikrogösterge



Fiziksel Özellikler



Ağırlık: < 6 kg (aksesuarlar hariç)



Boyutlar: 282 x 268 x 117 mm



Askeri Çevre Koşullarına (MIL-STD-810G) Dayanım



Güç Kaynağı: Batarya veya 18-32Vdc



Aksesuarlar



Üç Ayak ve Yönlendirme Birimi



Şarj Edilebilir Batarya



Batarya Şarj Cihazı



Uzaktan Ateşleme Anahtarı



Opsiyonel – Lazer Spotunu Gören Termal Kamera



Opsiyonel - Sayısal Gonyometre