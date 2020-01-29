29 Ocak 2020 Çarşamba 13:32:27 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:17:29
TSK'dan Tel Abyad'da nokta operasyon: 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından alınan istihbarat sonrası Tel Abyad güneyine gerçekleştirilen nokta operasyon sonrası 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi" denildi.
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