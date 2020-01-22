22 Ocak 2020 Çarşamba 16:21:31 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:23:33
TSK'dan Suriye'ye askeri sevkiyat
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri konvoy, Suriye'ye konuşlandırılmak üzere Kilis'e ulaştı
Farklı illerinden yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, öğleden sonra Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen, araçlarda komandoların da bulunduğu konvoy, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoydaki birliklerin Suriye'deki üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
(DHA)
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