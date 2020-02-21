21 Şubat 2020 Cuma 11:31:02 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:16:28
TSK'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı
Kahraman ordumuz Suriye sınırına tank sevkiyatına devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirli bir plan çerçevesinde Türkiye ‘nin çeşitli birliklerden yola çıkan tırlara yüklenen tanklar Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitmek üzere yoluna devam etti. Hatay'ın Reyhanlı ilesi istikametine götürülen tankların İdlip'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Sevkiyatın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
İHA
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