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11 Temmuz 2019 Perşembe 19:51:52 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:08:59

TSK'dan Suriye sınırına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattına yaptığı askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. TSK tarafından, askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırı istikametine hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Sınır hattında bekletilen bir diğer zırhlı araç taşıyıcısı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu (TAG) takip ederek Şanlıurfa istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(AA)

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