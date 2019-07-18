18 Temmuz 2019 Perşembe 09:33:49 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:37:37
TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
AA
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