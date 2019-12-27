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27 Aralık 2019 Cuma 13:02:03 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 13:13:40

TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğu bildirdi

Yeni yılda Libya'ya asker göndermek için tezkerenin TBMM'ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar Libya ile ilgli önemli açıklamalarda bulundu

"LİBYA'DA GÖREVE HAZIRIZ"

"Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır" dediler.

Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib'deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler:

"Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı. İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi. Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler."

TSK: BARIŞ GELEN BÖLGELERDE 580 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Öte yandan TSK'dan yapılan bilgilendirme açıklamalarında "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı" denildi.

"982 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBESİ GERİ ALINDI"

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

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