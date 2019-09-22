22 Eylül 2019 Pazar 10:27:20 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:28:28
TSK'dan art arda operasyonlar! Pervari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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