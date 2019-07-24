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24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:22:22

TSK'dan Akdeniz'e sondaj çıkarması

Fatih, Yavuz ve Barbaros’un Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına TSK, hem havadan hem de karadan eşlik ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar İHA’dan alınan görüntülere yer verilen mesajında, refakatin sürekli ve kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Ankara, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC), Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynaklarından dışlamaya yönelik tehditlere her fırsatta meydan okuyor. Başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, Batı’dan gelen tehditkâr açıklamalara pabuç bırakmayan Türkiye, Fatih'ten sonra Yavuz ve Barbaros’u da Doğu Akdeniz’e göndererek, kararlı duruşunu sürdürdü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde büyük rahatsızlık yaratıyor. Atina yönetimi ve Rumların kışkırttığı Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alsa da Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de hiç kimseye göz açtırmıyor. Ankara, tüm baskı ve tehditlere rağmen bölgedeki net duruşundan ödün vermiyor. 

DONANMADAN GÖVDE GÖSTERİSİ 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih, Yavuz ve Barbaros sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı. İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar”, sualtından denizaltılarla sürekli ve kesintisiz refakat ediyor” ifadeleri kullanıldı. 

HEPSİNİN SON ÇIRPINIŞLARI 

Haziran ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk gemisi Fatih’in 'yasadışı sondaj yaptığı' bahanesini ileri sürerek, çalışmayı yürüten şirket yetkilileriyle birlikte 25 personel ve gemi mürettebatı hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Bu kararın üzerine Türkiye ise gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağını ve çalışmalara devam edeceğini belirtmişti.

DÜNYAYA ‘BİZ BURADAYIZ’ MESAJI 

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

RUMLARIN HADDİ DEĞİL

KKTC, hidrokarbon faaliyetleri konusunda, Rumların tek başına tasarrufta bulunma yetkisinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk tarafını dışlayıp tek yanlı sürdürmekte ısrar ettiği hidrokarbon çalışmalarının bir sonucu olarak, ada etrafında gerginliğin arttığını belirtti. Rum lider Nikos Anastasiadis’in meclisten geçirdiği “hidrokarbon fonu” kararının, Kıbrıslı Türklerin haklarını gözeteceği iddiasının inandırıcı olmadığını belirten Sözcü Burcu, “Bilinmesini isteriz ki Kıbrıslı Türkler, hidrokarbon faaliyetlerinin tüm aşamalarında ve süreçlerinde söz sahibi olmalıdır” dedi. Burcu, “Kapsamlı bir çözüm oluncaya kadar GKRY'nin bizim de haklarımızın bulunduğu ada etrafındaki zenginlikler konusunda tek başına tasarrufta bulunma yetkisi söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

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