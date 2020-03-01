01 Mart 2020 Pazar 17:18:46 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 17:27:25
TSK vurdu! Katil Esed rejiminin Neyrab askeri havaalanı artık
Esed rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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