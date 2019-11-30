Tel Abyad'da patlama: 7 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patlatıldı.Teröristler tarafından Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde düzenlenen bombalı saldırıda bir çocuk ve babası dahil 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn Arus köyünde bomba yüklü araç patladı.

Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus ilçe merkezinde de öğle saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu biri çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Girişimin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği vurgulandı.

İHA -AA