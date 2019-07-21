21 Temmuz 2019 Pazar 16:37:43 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:39:34
TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, ilçeye giriş yaptı.
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
- İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
- Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir
- Darbeci hain yarbayın yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
- Hakkari'de teröristler güvenlik korucularına taciz ateşi açtı