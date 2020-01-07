Milli Savunma Bakanlğı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından TSK Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini duyurusu yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlandı. Alıma başvurmak isteyen adayların merak ettiği "TSK Subay alımı 2020 şartları neler? 2020 TSK alım başvuruları ne zaman?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

TSK ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 19 Ocak 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 19 Ocak 2020 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

TSK ALIM ŞARTLARI 2020 NELER?

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular), (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Lisansüstü eğitim zorunluluğu olan branşlarda TABLO-1’de yer alan şartları taşıyanlar,

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(5) Başvurduğu branş için uygun (TABLO-1) ve geçerli (2014 – 2019 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar,

(6) İngilizce, Almanca ve Fransızca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son üç yıl içerisindeki (2017) dahil başvuru 8 döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, eYDS) en az 85 puana sahip olmak. (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(10) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

(11) Beden Eğitimi Öğretmenliği branşına başvuru yapacak adaylar ilgili branşa ait istenen pedagojik formasyon belgesini kurs bilgileri alanından, milli sporcu olma, lisanslı sporcu olma veya antrenör olma şartlarına ilişkin sahip oldukları belgeleri ise bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.