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28 Mart 2020 Cumartesi 15:55:38 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:56:52

TSK koronavirüse karşı da mücadele veriyor: Donanmada en üst seviyede tedbir

Koronavirüs salgınıyla mücadelede TSK’daki tedbirler de en üst seviyede. Mesaisinin büyük bölümünü denizde geçiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda stratejik bir konsept uygulanıyor. Ülke güvenliğinin sağlanmasına katkı için belirli sayıda fırkateyn, hücumbot, korvet, denizaltı seyre çıkarılarak kara ile ilişkileri kesildi.

Milli Savunma Bakanlığında kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) üzerinden yurt içinde ve yurt dışında tedbirler eksiksiz uygulanıp denetleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirilip tüm bu süreçler KOMMER’den yönetiliyor.

KARA İLE İLİŞKİ KESİLDİ

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri koronavirüs tedbirlerini, kuvvetlerin mevcut durumu ve görev kapsam ve sahaları göz önünde bulundurulmak suretiyle büyük bir hassasiyetle alıyor. Mesaisinin büyük bölümünü Mavi Vatan’da geçiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise benzeri görülmeyen stratejik bir konsept hayata geçirildi. Ülke güvenliğinin sağlanmasına azami katkı sağlamak üzere belirli sayıda fırkateyn, hücumbot, korvet, denizaltı seyre çıkarılarak kara ile ilişkileri kesildi. Bu yolla kuvvetlerin salgından etkilenme ihtimali ortadan kaldırıldı. Deniz karantinası uygulaması kapsamında seyirdeki gemilerin bütün ihtiyaçları 4 lojistik gemi ile karşılanıyor.

İKİ AMFİBİ TABURUNA TEDBİR

İki amfibi taburuna da limanda karantina tedbirleri uygulandı. İki amfibi gemide karantinaya alınan gemi personelinin karayla bağları kesildi. Virüs salgınının kuvvetlere yönelik olası zararlarını en aza indirmek üzere Deniz Kuvvetlerinin gözde SAT ve SAS komandolarına yönelik de karantina tedbirleri uygulandı. SAT ve SAS komandoları, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması (sanitasyon) amacıyla karantinaya alındı. Yine uçak ve helikopter pilot ve bakım personeline de sanitasyon uygulaması kapsamında karantina tedbirleri uygulandı.

(Yeni Şafak)

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