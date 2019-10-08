08 Ekim 2019 Salı 10:03:16 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 10:19:14
TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.
AA
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