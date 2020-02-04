TSK, İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi
Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) Halep’te uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kurarak İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 zırhlı araç, İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.
M5 YOLU ÜZERİNDE YENİ KONTROL NOKTASI
Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.
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