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10 Ekim 2019 Perşembe 16:48:32 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:50:41

TSK hedef büyüttü! F-16'lar vurdu, oradan da harekat başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla, sınırlarında terör devletine izin vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Başlatılan operasyonda uygulanan strateji TSK'nın gücünü bir kez daha gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatını başlattı. İlk önce F-16'lar havalandı ve Tel Abyad ve Rasulayn'daki YPG mevzileri bombalandı. Gece ise Tel Abyad'a kara harekatı başlatıldı. Sabah obüs atışlarının başlatıldığı Rasulayn'da ise, yakın zaman içinde kara operasyonunun başlaması bekleniyor.

120 KM'LİK HAT BEKLENİYORDU

Operasyon başlamadan önce, askeri ve siyasi uzmanlar, Türkiye'nin sadece Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden girerek 120 km uzunlukta 30 km derinlikte bir hattı parçalamasını bekliyordu. Böylelikle Türkiye, YPG'nin elinde bulunan iki önemli kent Ayn el-Arab (Kobani) ile Kamışlı arasındaki bağlantıyı kesmiş olacaktı.

Güvenli bölge (Harita: NTV)

480 KM'YE YAYILDI

Ancak TSK beklenenin aksine daha geniş bir alanda operasyon başlattı. Rasulayn ve Tel Abyad dışında, Ayn İsa, Suluk, Darbasiye, Amude, Kamışlı, Malikiye'deki YPG hedefleri havadan bombalandı. Böylelikle TSK, operasyon sahasını 480 km'ye çıkardı.

TSK'nın vurduğu YPG bölgeleri (Harita: Suriye Gündemi)

İLK HEDEF TEL ABYAD VE RASULAYN

Türkiye'nin ilk planda hedefi Tel Abyad ve Rasulayn'ı terörden temizleyerek YPG kantonunu parçalamak. Bu iki kente kara harekatı devam ederken, YPG'nin kontrolündeki diğer mevziler de havadan vurulmaya devam edilecek.

(Haber7)

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