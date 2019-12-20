TSK’da FETÖ’den 18 bin ihraç

Bir yandan Suriye ve Irak’ın kuzeyi, bir yandan Doğu Akdeniz’de yoğun varlık gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) FETÖ ile mücadele de kesintisiz sürüyor. FETÖ ile mücadele kapsamındaki çalışmalar kararlılıkla yürütülen soruşturmalar neticesinde FETÖ darbe girişiminin akamete uğratıldığı 15 Temmuz 2016’dan bu yana toplam 18 bin 500 askeri ve sivil personel hakkında ihraç işlemi yapıldı.

KAİDE GEÇİT VERMİYOR

18 Temmuz 2018 itibariyle kaldırılan olağanüstü hal uygulamasının ardından 7145 Sayılı Kanun çerçevesinde bakan onayına bağlanan ihraç mekanizması kapsamında ise son bir buçuk yılda FETÖ’den ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 990 oldu. FETÖ ile bağlantının tespitinde Kara Kuvvetleri Adli İdari Durum Değerlendirmesi (KAİDE) sistemini uygulayan Kara Kuvvetleri Komutanlığında, OHAL sonrası toplam bin 480 personel hakkında ihraç kararı uygulandı. Kara Kuvvetlerinde ayrıca, 85 personelin rütbesi geri alındı.

DENİZ’DE ETKİN MÜCADELE

FETÖ ile mücadele kapsamında Fetömetre yazılımının uygulandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, kuvvetteki toplam personel sayısı ile kıyaslandığında en yüksek ihraç rakamına ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ilişkisi tespit edilen bin personele ihraç işlemi uygulanırken, 80 personelin de rütbesi söküldü.

210’UNUN RÜTBESİ ALINDI

FETÖ darbe girişiminin öncü kuvvetini oluşturan Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise, bakan onayıyla ihraç edilen personel sayısı 490 oldu. Hava Kuvvetlerinde 45 personelin ise rütbesi alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında rütbesi geri alınan personel sayısı 210 oldu. Kuvvetlerdeki ihraçların yanı sıra Genelkurmay ve diğer bazı kuruluşlardaki 20 sivil memur ve işçi hakkında da ihraç kararı uygulandı.

(Yeni Şafak)