TSK ciğerlerini söküyor ama MOSSAD'ın ve Fehmi Koru'nun psikolojik harekâtına dikkat

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında, TSK’nın Barış Pınarı Harekâtı’na 5 gün ara vermesi sonrasında Türkiye'ye psikolojik harekât da başladı. Başından beri harekâta karşı çıkan bazı kesimler, şimdi de harekâta ara verilmesini eleştiriyor. “Savaşa hayır” diyenler, anlaşma sonrası “Neden durduk” söylemini öne çıkarmaya başladı.

KORU’NUN GÖZDESİ MOSSAD’IN SİTESİ

Abdullah Gül’e çalışan Fehmi Koru, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde yayınlanan bir haritayı gündeme getirmişti.

MOSSAD’ın operasyonel sitesi DebkaFile’dan övgüyle bahseden Koru, yazısında, “Eski okurlarım bilirler; benim yakın takibe aldığım kaynaklarımdan biri de DEBKAfile adlı İsrail haber sitesidir. Sitenin iki kurucusundan biri daha önce İsrail’in iç (Shin Bet), diğeri de dış (MOSSAD) istihbarat örgütlerinde çalışmış gazeteci kökenli kişilerdir. Başka yerlerde rastlamadığım bazı ilginç haberleri ilk o siteden öğrenmişimdir” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCEDEN PLANLANDI’ İMASI

Fehmi Koru, Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı gün sitede yayınlanan haritayı paylaşarak, operasyonun başladığı gün, bugün gelinen noktanın yazıldığını iddia etti.

İsrail’in psikolojik harekâta yönelik haritasını gündeme getirerek, Barış Pınarı Harekâtı’nı itibarsızlaştırmaya çalışan ve “Önceden planlanmıştı” algısı yaratmaya çalışan Koru, şöyle devam etti:

“DEBKAfile’ın askeri kaynaklarına göre, Türk ordusunun kısa vadeli hedefi, Suriye sınırında 100 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir güvenlik alanı kurmak. Şu sırada Türk hava saldırıları YPG militanlarının üsleriyle cephaneliklerine yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri Fırat’ın doğusundaki Haseke bölgesinde bulunan Re’s El-Ayn’ı bombalıyor. Türk kara kuvvetleri ile tankları Suriye’ye Çarşamba akşamı girdiler.

Yukarıda Debka’dan sunduğum 9 Ekim (müdahalenin ilk günü) tarihli haber ve analizi ilginç buldunuz mu?

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Ben buldum da. Olayı biraz da ilk gündem edindiğim bu bilgiyi aklımda tutarak izledim.

Çatışmasızlığı sağlayan dünkü mutabakat sonrasında oluşan bölgenin haritasıyla mukayese edebilesiniz diye Debka’nın 9 Ekim tarihli haberinde sunduğu haritayı da burada bilginize sunuyorum.”

TÜMGENERAL KARATAŞ UYARDI

Peki Debka’nın haritası ne anlama geliyor? Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, MOSSAD kontrolündeki sitenin amacına yönelik sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımları yaptı. Karataş şu ifadeleri kullandı:

"09 Ekim 2019 tarihinde İsrail DEBKAfile adlı sitede yer alan bir haberde, sözüm ona Türkiye’nin yapacağı Barış Pınarı Harekatı’nın hedefinin önceden biliniyormuş gibi anlam katılarak bir harita paylaşılmıştır.

Söz konusu harita grafik olsada içeriğini kontrol ettiğinizde maddi hatalar ve yanlışlarla doludur. Buna rağmen içeriği incelenmeden DEBKAF ile haberini “gizem” katarak sunmak hedeflenmiştir.

Oysa Türkiye’de Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin aylardır sadece resmi söylemlerde değil, tüm yapılan analizlerde Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası Fırat’ın Doğusu’nda yapılacak harekata ilişkin bilgiler yer almaktadır.

DEBKAFile haberinin kullanılarak ve arkasına saklanarak bakın herşeyi önceden biliyorlarmış gibi bir yaklaşımda bulunmanın asıl amacının, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı küçümsemeye yönelik olduğu hemen anlaşılmaktadır.

Türkiye ve TSK’nın terör örgütü PKK’ya karşı yaptığı her yurtiçi ve yurtdışı harekat sırasında önceden ve sonradan benzer söylemlerde bulunarak terör örgütüne örtülü veya açık destek verenler için bir haberim var, zamanı geldiğinde Kızılcık Sopası Harekatı devam edecek."

Veryansın Tv