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13 Kasım 2019 Çarşamba 23:35:50 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:46:52

Trump'tan F-35 ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi

ABD Başkanı Trump, "Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, F-35'lerde çözüm bulacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı. Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

(AA)

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