Trump'ın senatörlere yazdığı mektup ortaya çıktı: NATO, Türkiye ile daha güçlü, yaptırımlar onları Rusya'ya yakınlaştırır!

TheDaılyBest haber sitesinde yer alan habere göre Başkan Trump, 7 sayfalık bilgi notunu ABD Dışişleri Bakanlığı eliyle gönderdi. ‘ABD Ulusal Güvenliği’ başlığı taşıyan mektup Türkiye karşıtlığında başı çeken Jim Risch ve Bob Mendez dahil tüm senatörlere ulaştırıldı.Mektubun Türkiye’ye ilişkin bölümünde yasa tasarısının hem NATO’ya zarar vereceğinin hem de Türkiye’yi Rusya’ya daha da yakınlaştıracağının altı çizildi.

"NATO TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ"

Öte yandan Daily Beast'e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, "NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Yetkili, ABD'nin hala Türkiye'nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi.

Türk bankalarını uluslararası piyasalardan kesmenin gerçekçi olmadığı ve bu yasa tasarısının ABD iş dünyasının Türkiye’yle olan bağlantısına zarar vereceği ifade edildi. Bir bütün olarak Türk-ABD ilişkilerinin zarar göreceği de ayrıca vurgulandı.Trump’ın tasarıda yer alan ve Suriye’den ABD’ye göçü kolaylaştıran bir maddeye ilişkin duyduğu kaygı da senatörlere iletildi. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde 778 milyon dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı imzalamıştı. Torba yasa şeklindeki tasarıda Türkiye’ye karşı yaptırımları öngören maddeler de bulunuyordu.

ABD İLE SURİYE VE LİBYA KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi. Kalın’ın, O’Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğinin vurgulandığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin bu konudaki ilkeli tutumunun altının çizildiği ifade edildi.

(AKŞAM)