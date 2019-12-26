Trump: Rusya, İran ve Suriye İdlib'de masumları katlediyor, Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor

ABD Başkanı, Twitter hesabından "Rusya, Suriye ve İran İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor veya ölüme gönderiyor. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" mesajını paylaştı.

Trump ayrıca Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki sivil ölümleri konusunda uyarıda bulundu.