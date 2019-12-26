26 Aralık 2019 Perşembe 17:22:05 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 17:43:33
Trump: Rusya, İran ve Suriye İdlib'de masumları katlediyor, Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor
ABD Başkanı Trump, Rusya, Suriye ve İran'ı suçlayarak, "İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyorlar veya ölüme gönderiyorlar. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı, Twitter hesabından "Rusya, Suriye ve İran İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor veya ölüme gönderiyor. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" mesajını paylaştı.
Trump ayrıca Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki sivil ölümleri konusunda uyarıda bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de
- Hasan Mezarcı'nın Noel olayı
- Libya: Savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
- Su krizinin yaşandığı İzmir'de 2020 için cadde süslemeleri hazır
- Yargıtay sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında 'son sözü' söyledi