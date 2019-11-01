Trump, DEAŞ'in yeni lideri hakkında ilk kez konuştu: Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz

Terör örgütü DAEŞ, yayınladığı açıklama ile Ebubekir el-Bağdadi'nin ve örgütün sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in ABD tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Örgüt açıklamasında yeni liderlerinin Ebu İbrahim el Haşimi el-Kureyşi olduğunu duyurmuştu.

TRUMP: KİM OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan DAEŞ'in yeni liderinin kim olduğunu ve kendisini çok yakın tanıdıklarını açıkladı. Trump yayımladığı mesajda, "DEAŞ'ın artık yeni bir lideri var ve biz onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAĞDADİ OPERASYONU

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinde olduğu tespit edilen Bağdadi'ye gece operasyonu düzenlemişti. 8 helikopter, savaş uçakları ve çok sayıda askerin katılımıyla gerçekleştirilen harekatta terör örgütü lideri öldürülmüştü.

BAĞDADİ OPERASYONU

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinde olduğu tespit edilen Bağdadi'ye gece operasyonu düzenlemişti. 8 helikopter, savaş uçakları ve çok sayıda askerin katılımıyla gerçekleştirilen harekatta terör örgütü lideri öldürülmüştü.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) düzenledikleri ortak basın toplantısında Bağdadi operasyonuna ait görüntülerin bir kısmını yayınlamıştı.

HABER7