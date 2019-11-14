14 Kasım 2019 Perşembe 07:48:22 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 07:53:01
Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını 'Çok güzeldi' yazıp paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.
Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.
Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi" ifadesini kullandı.
(AA)
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