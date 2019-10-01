01 Ekim 2019 Salı 15:40:52 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 15:42:07
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
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