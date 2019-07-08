Trafikte terör estiren baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek için emniyete geldi

İstanbul Pendik'te sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Zanlıların ifade işlemi devam ediyor.

İki maganda, içinde Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın bulunduğu arabaya saldırmıştı. Saldırgan aracın aynasını kırıp üzerine çıktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, içinde Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde bulunduğu araç trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkarak bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

SEYİDOĞLU GIDA'DAN AÇIKLAMA: İSİM BENZERLİĞİ DIŞINDA HİÇBİR BAĞLANTI YOKTUR

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı” haberleriyle ilgili, “Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur“ açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı” başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama geldi.

Haberlerin ve paylaşımların Seyidoğlu markası ve kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen H.S. ve ağabeyi H.S. isimli şahısların da Seyidoğlu şirketinde çalışmadığı ve herhangi bir görevde yer almadığı kaydedildi. Söz konusu şahısların İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren bir baklava dükkanının sahipleri olduğu belirtilen açıklamada, “Bizim Seyidoğlu Markamızla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantıları ne geçmişte ne de bugün olmamıştır.

Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde markamızın saygınlığını karalayan haber siteleri ve kişiler için yasal başvurumuzu başlatmış olup, hamile bir kadını darp edecek hiçbir şahısın bizim kurumumuzda çalışamayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yaşanan bilgi kirliği ve isim benzerliği sonucu böyle vahim bir vakada markamızın adının bilinçsizce ve bilgisizce anılmasından büyük üzüntü duyduk" denildi.