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16 Mart 2020 Pazartesi 13:08:54 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:10:32

Trafik sigortasında önemli değişiklik! Dolandırıcılık bitecek mağduriyetler engellenecek

Milyonlarca sürücüyü çok yakından ilgilendiren karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasının uygulamasına ilişkin genelgede değişikliğe gidildi. Yeni çıkartılan genelgede uzun süredir yapılmaya çalışılan dolandırıcılıkları bitirecek ve mağduriyetleri engelleyecek.

Yeni yasa çıkmadan önce trafik sigorta poliçesinin sigorta şirketi tarafından iptal edilemediğini söyleyen İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada," Bazı dolandırıcılar 'en ucuz sigorta bizde' diyerek 3 şahısların kredi kartlarını kullanarak vatandaşın aracına sigorta yaptırıyorlardı. Daha sonra kredi kartı kullanılan 3. şahışlar bu durumu fark edip bankaya giderek parasını tahsil edebiliyordu. Ancak burada yük sigorta şirketinin üzerine kalıyor, sigorta şirketleri yapılan poliçeyi iptal edemiyordu. Şimdi çıkarılan genelge ile bu tür dolandırıcıların önüne geçilecek. Herhangi bir sigorta şirketinin böyle bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşması durumunda sigorta poliçesi iptal edebilecek." dedi.

Bağcı, aracına sigorta yaptıracak vatandaşların böyle dolandırıcılarla karşılaşmaması için çok dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

DOLANDIRICILAR ENGELLENDİ

Bağcı konuyu şu şekilde özetliyor; Özellikle dolandırıcıların kredi kartı kimlik bilgisini ele geçirmiş olduğu kişilerin veya işin içinde olan kişilerin bu bilgileri ile trafik sigortası poliçesi yapılıp ödemeleri 3 kişilerin kredi kartlarından tahsil ediliyor 3 kişi başvurarak bu araç veya işlemle ilgili ilgisi olmadığını Belirttiğin de trafik sigortası için çekilen sigorta primi bu kişiye iade ediliyor ancak yönetmelik gereği trafik poliçesi iptal edilemediği için acente ve sigorta şirketi mağdur oluyor ve 3 kişinin kart bilgilerini usulsüz ele geçirmek suçlarından bilişim suçları savcılığında ifade vererek mahkemede yargılama riski ile karşı karşıya kalınıyordu.

Bu yönetmelik ile hem bu tarz dolandırıcılıklar engellenmiş olacak hem de üçüncü kişinin rızası olmadan kart bilgileri ile yapılan ödemeler iade edilebileceği gibi poliçelerde iptal edilebilecek.

"PRİMİ GERİ ALINAN POLİÇE…"

Özellikle bu yolla uzun süredir yapılmaya çalışılan dolandırıcılıklar, mağduriyetler de engellenmiş olacak. Karayolları motorlu taşıtlar zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin çıkarttığı genelgede "primi geri alınan poliçe" başlığı altında yapılan değişikler şu şekilde oldu ;

1- Sigorta ilişkisine taraf olmayan 3 kişinin rızası olmaksızın hesap, kimlik veya kart bilgileri kullanılarak ödeme sistemleri ile trafik sigortası poliçesi tanzim edilmesi ve üçüncü kişinin ilgili finansal kuruluşuna başvurusu üzerine ödenen tutarın sigorta şirketinden ilgili mevzuat kapsamında geri alınması halinde trafik sigortası sigorta şirketi tarafından iptal edilir ve iptal edilen poliçe bilgisi ile iptal gerekçesi sigorta bilgi ve gözetim merkezi ne derhal bildirilir.

2- Merkez tarafından sigortalılara trafik poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından iptal edildiği sms ile bildirilir.

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