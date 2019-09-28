Haftasonu derbi heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının ardından gözler Trabzonspor Beşiktaş maçına çevrildi. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak ediliyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MACI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

29 Eylül Pazar günü Medical Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MACI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

Ligde son üç maçtır kazanamayan bordo-mavililer, 6’ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligde şu ana kadar sadece tek galibiyeti bulunan Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet için koşacak. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak