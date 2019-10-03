Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Trabzonspor Basel maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

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TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i ağırlayacak. Trabzonspor Basel Maçı, 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 22:00'de oynanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Basel karşılaşması Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Trabzonspor'un başında çıktığım her müsabaka benim için değerli. Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem." dedi.

Ünal Karaman, bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Abdulkadir Parmak ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Karaman, Avrupa kupalarında geleneği olan, 1893 yılıda kurulmuş, köklü bir İsviçre kulübüyle karşılaşacaklarını belirterek, "Liginde son 10 sezonun 8'ini şampiyon tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final görmüş, saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyoruz. Tekrar 'Biz de o sahnelerin takımıyız' mesajını verme anlamında bu karşılaşma önem arz etmekte. O bilinç içinde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında arzu etmedikleri sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Bu sıkıntılar nedeniyle, lig ve Avrupa maçları düşünüldüğünde bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda onlara haksızlık yaptığımızı biliyorum ama şartlar böyle gerektiriyor. Haklarını helal etsinler. Liginin lider, en çok gol atan, en az gol yiyen takımı ile karşılaşacağız. Perşembe gecesi izleyiciler açısından oldukça zevkli, çekişmeli bir maç olacak. Biz yine elimizdeki oyuncuların fiziksel olarak en hazırları ile müsabakaya başlayacağız. Umuyorum ve bekliyorum ki taraftarımızın da desteğiyle iyi bir müsabaka, iyi bir mücadele olur. En azından var olan gücümüzün sınırlarını zorlayarak oynayacağız. Ondan sonra alınacak sonucu hep beraber göreceğiz. Bizi gönülden sevenlere de büyük görev düşüyor. Yanımızda olur ve destek verirlerse, ayrıca mutlu oluruz."

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan,

Pereira,

Hüseyin,

Hosseini,

Novak,

Sosa,

Abdulkadir Parmak,

Obi Mikel,

Kamil Ahmet,

Nwakaeme,

Sörloth.

BASEL

Omlin,

Widmer,

Eray,

Alderete,

Petretta,

Xhaka,

Frei,

Stocker,

Zulfi,

Bua,

Arthur.