TR105'e soruşturma

Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik skandal açıklamalarda bulunan Tanrıkulu hakkında savcılık, soruşturma başlattı.

Türkiye’nin PKK ve uzantılarıyla mücadelesini her fırsatta karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, ihanete doymuyor.

SUÇU AŞAĞILAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tanrıkulu'nun 12 Ekim'de Twitter'daki hesabından Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili “Hükümetin bilmesi gerekiyor. Bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” şeklindeki paylaşımda bulunduğu, aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajda de benzer ifadeler kullandığı belirtildi. Açıklamada, Tanrıkulu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

LAKABI ‘SİHA SEZGİN’

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA), kullanılmasına karşı çıkan Tanrıkulu’nun adı ‘SİHA Sezgin’e çıkmıştı.