TPC nedir, TPC borcu nedir? TPC borcu nasıl sorgulanır? soruları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar kendilerine gelen TPC cezalarının ne olduğunu, nereden sorgulandığını ve nasıl ödeneceğini öğrenmek istiyor. TPC borcu sorgulamaları ile ilgil merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. 2019 yılı trafik cezaları listesi de haberimiz içerisinde yer alıyor.

TPC BORCU NEDİR?

TPC borcu, Trafik Para Cezası oluyor. Araç sahipleri kendilerine gelen TPC borçlarını zamanında ödemeleri gerekiyor.

TPC BORCU NASIL SORGULANIR?

Trafik Para Cezası (TPC) borcu için sorgulama işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. TPC borcu sorgulama işlemi için cep telefonu kısa mesajı aracılığıyla sorgulama şu şekilde yapılabilmektedir;

TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO) yazıp 1189'a gönderin.

Örnek: TPC 06GIB89 31012007 12345678912

Gelen yanıt, "..cezadan toplam TPC borcunuz ..... TL'dir. Ayrıntı için TPC AYRINTI yazıp 1189'a gönderiniz. (En fazla 4 SMS)."

Ayrıntı için;

Kullanıcı girdi olarak cep telefonunun mesaj bölümüne TPC AYRINTI yazıp 1189'a gönderir.

Gelen yanıt,"...... tarihli....TL cezanızın son ödeme tarihi .... dir.

...... tarihli....TL cezanızın son ödeme tarihi .... dir." olacaktır.