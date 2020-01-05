Tosun Paşa filmi 5 Ocak Paza akşamı televizyon izleyicileri ile bir kez daha buluşmaya geliyor. Show Tv ekranlarında yayınlanacak filmi izlemek isteyenler, film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmi ile ilgili birçok detay merak ediliyor. 1976 Kartal Tibet yapımı filmin özellikle ne zaman çekildiği ve filme konu olan Yeşil Vadi'nin neresi olduğu araştırılıyor. Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

TOSUN PAŞA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa, 1976 Kartal Tibet yapımıdır. Tosun Paşa karakteri Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenmiş olup film 1 Şubat 1976 yılında gösterime girdi.

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin hikayesisinin İskenderiye'de geçmesine karşın filmin tüm çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri ise Kilyos'ta çekildi.

TOSUN PAŞA YEŞİL VADİ NERESİ?

Tosun Paşa filminde Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler ve Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verir.

Hal böyle olunca Tellioğulları da evin uşağı Şaban'ı en sözü geçen paşa olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat ne yazık ki Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir Yeşilçam efsanesi olan Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Bilge Zobu gibi usta isimler bulunuyor.