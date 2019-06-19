2019 Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?
Toplu iş sözleşmesi 2019 ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor.
Yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşmelerde Türk-İş bugün teklifini açıkladı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?
200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.
KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA!
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.
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