2019 Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşmelerde Türk-İş bugün teklifini açıkladı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

200 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, sözleşmeye dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etti.