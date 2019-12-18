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18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 22:09:06

Toplanmayan çöpler sabırları taşırdı

Tekirdağ'da CHP’li belediyenin toplamadığı çöpler, konteynerlerden taştı. Kötü koku ve kirlilik vatandaşı isyan ettirdi. 

Malkara Gazibey mahallesi Köprü sokakta bulunan çöp konteynerlerine atılan atıklar, uzun süre toplanmayınca etrafa saçıldı. Konteynerde ve çevresinde oluşan çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oldu. Sokak sakinleri, ortaya çıkan görüntü kirliliği ve yayılan kötü kokudan bir hayli rahatsız olduklarını dile getirerek belediyeye isyan etti. Temizlik yapılması için belediyeyi birkaç kez aramak zorunda kaldıklarını ancak kimsenin gelip çöpleri toplamadığını belirten Mustafa Vursa isimli vatandaş, “Benim çocuklarım bu pisliğin arasında oyun oynuyor. Sadece benim çocuklarım değil burada bir sürü çocuk var. Bu kokuyu hiç kimse çekmek zorunda değil”dedi. Başka bir sokak sakini ise yığılan çöplerin sağlıklarını tehdit ettiğini belirterek yetkililerden çöpleri toplamalarını istedi. Öte yandan tepkiler üzerine, Malkara Belediyesi’ne bağlı temizlik ekibi, bölgedeki çöpleri topladı. 

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