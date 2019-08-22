TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi

TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. TOKİ Gaziantep projesine müracaat edenler internette TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapıyor. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği Gaziantep Kuzey Şehir 5. etap projesinde 1.252 adet 2+1 ve 965 adet 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Projedeki 2+1 dairelerin kura çekimi dün gerçekleşti. TOKİ Gaziantep 3+1 dairelerin kurası ise bugün çekilecek. Kura çekiminden sonra, TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları isim listesi haberimizde yer alacak.

TOKİ GAZİANTEP 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE?

TOKİ Gaziantep 3+1 kura çekilişi bugün saat 11:00’de Gaziantep’te Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda (Şahinbey, Gaziantep) noter huzurunda gerçekleşecek.



TOKİ GAZİANTEP 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Gaziantep 3+1 kura çekimi henüz gerçekleşmedi. TOKİ Gaziantep 3+1 kura çekiminin gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanması halinde sorgulama ekranından isim listesi görülebilecek.

TOKİ GAZİANTEP PROJESİNDE ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Projedeki 2+1 dairelere yüzde 12 peşinat ödemesi yapılıyor. Kalan tutar için 180 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.



1.000 TL başvuru bedeli ödendikten sonra 3+1 dairelere yüzde 10 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 120 ay vade ile taksitlendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 180 ay vade ile ödeme yapabiliyor.



Peşinat ödemeleri ise sözleşme imzalanması aşamasında vatandaşlardan tahsil ediliyor. 2+1 dairelerde yıllık artış miktarı Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre yapılıyor. 3+1 dairelerde ise Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.