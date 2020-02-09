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09 Şubat 2020 Pazar 15:08:15 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 15:47:03

TOKİ, Elazığ depreminde yakınlarını kaybeden 15 aileye ev verdi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde tamamlanan TOKİ evlerinden 15'i, depremde yakınlarını kaybettiği belirlenen ailelere teslim edildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İdare tarafından Bizmişen ve Cumhuriyet mahallerinde inşa edilen 90 ve 125'er metrekarelik 2+1 ve 3+1 konseptli 190 konut, resmi teslim tarihinden 4 ay önce tamamlanarak 5 Şubat'ta hak sahiplerine verildi.

Elazığ'daki depremin ardından bölgede adeta seferberlik ilan eden TOKİ, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ, bu kapsamda, inşası tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 konut ile Bizmişen Mahallesi'ndeki 5 konutu depremde yakınlarını kaybeden ailelere teslim etti.

İnşası sırasında yaşanan depremden herhangi bir şekilde etkilenmediği belirlenen konutlar, sahiplerine güvenli ve sağlıklı yaşam imkanı sunacak. 

AA

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