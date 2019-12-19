  • Bist 100
    110813
  • Dolar
    5,9379
  • Euro
    6,6131
  • Altın
    280,3060
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Google çöktü mü? Son dakika Google neden açılmıyor? Google çöktü mü? Son dakika Google neden açılmıyor?
Muradına erdi! Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Muradına erdi! Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal evlendi!
EKPSS branş sıralaması nasıl? EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması nedir? EKPSS branş sıralaması nasıl? EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması nedir?
Başkan Erdoğan: Faizsiz finans konusunda ortak bir çalışma grubu kurabiliriz Başkan Erdoğan: Faizsiz finans konusunda ortak bir çalışma grubu kurabiliriz
Siirt'te 11.2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi! Çalışmalar başlatıldı Siirt'te 11.2 milyon varillik yeni bir petrol yatağı daha keşfedildi! Çalışmalar başlatıldı
MasterChef'in son bölümünde et kaçırmaya çalışan Yasin geceye damga vurdu: Yolluk işte MasterChef'in son bölümünde et kaçırmaya çalışan Yasin geceye damga vurdu: Yolluk işte
TOKİ e devlet başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları 2020 neler? TOKİ e devlet başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları 2020 neler?
Rusya: NATO'nun eylemleri büyük çaplı bir savaşın habercisi Rusya: NATO'nun eylemleri büyük çaplı bir savaşın habercisi
CHP Genel Merkezi; ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin haberi sildi CHP Genel Merkezi; ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin haberi sildi
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi
CHP'li Engin Altay Libya ile yapılan anlaşmaya, HDP ve İYİ Parti'yle birlikte red oyu verdiklerini açıkladı CHP'li Engin Altay Libya ile yapılan anlaşmaya, HDP ve İYİ Parti'yle birlikte red oyu verdiklerini açıkladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor! "Dolar ne kadar olur?" sorusuna flaş yanıt Küresel piyasalar karışık seyrediyor! "Dolar ne kadar olur?" sorusuna flaş yanıt
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi: Kadraj 250'yi buldu Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi: Kadraj 250'yi buldu
Samsun Valisi Kaymak, göçmen çocuklarla makamında oyun oynadı Samsun Valisi Kaymak, göçmen çocuklarla makamında oyun oynadı
ABD'den Rusya ile ilişkileri koparabilecek hamle! Yaptırımları genişletiyor ABD'den Rusya ile ilişkileri koparabilecek hamle! Yaptırımları genişletiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak
Avrupa Birliğinin en güçlü ordusu hangi ülkenin? Avrupa Birliğinin en güçlü ordusu hangi ülkenin?
Diyarbakır Sur'a ziyaretçi akını! Diyarbakır Sur'a ziyaretçi akını!
NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu! NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!
İşte beklediğimiz duruş! Vali göçmen çocuklarla makamında oyun oynadı İşte beklediğimiz duruş! Vali göçmen çocuklarla makamında oyun oynadı
Galatasaray: Nzonzi'yi alın, Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin Galatasaray: Nzonzi'yi alın, Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin
Aydın TOKİ Evleri 2020 başvuru şartları neler? Aydın TOKİ Evleri 2020 hangi ilçelerde yapılacak? Aydın TOKİ Evleri 2020 başvuru şartları neler? Aydın TOKİ Evleri 2020 hangi ilçelerde yapılacak?
Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum
Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Hala şoktayım Tuzlaspor Teknik Direktörü Kılıç: Hala şoktayım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 10:39:18 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:42:14

TOKİ e devlet başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları 2020 neler?

TOKİ e devlet başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları 2020 neler? merak ediliyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 2020 projesi ile ilgili detayları araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanıyor. TOKİ evleri, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Peki, TOKİ 2020 evlerine kimler nasıl başvurabilecek? İşte TOKİ başvuru şartları 2020 ve TOKİ e devlet başvuru adımları..

Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ sosyal konut projeleri ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. TOKİ e devlet başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları 2020 neler? sorularının yanıtı arama motolarında yoğun olarak sorgulanıyor. 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanıyor. TOKİ evleri, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Peki, TOKİ 2020 evlerine kimler nasıl başvurabilecek? TOKİ başvuru şartları 2020 ve TOKİ e devlet başvuru adımları haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ E DEVLET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusu e devlet üzerinden yapılabiliyor. TOKİ başvurusu https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu adresi üzerinden yapılıyor. E-devlet'e giriş işlemi e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı ve Banka yolu ile yapılabiliyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2020 NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.) 

Başvuru sahipleri;
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında;
2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sahibi;
• E-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.
• Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.
• E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli'nin yatrılması gerekmektedir.
• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.
• Internet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması önemle duyurulur...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ