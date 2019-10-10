TOKİ borç sorgulama: TOKİ erken ödeme indirimi başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ erken ödeme indirimi başvurusu nasıl yapılır? merak ediliyor. 23 Eylül'de başlayan TOKİ erken ödeme indirimi kampanyasından faydalanmak isteyenler borçlarını sorgulamak istiyor. TOKİ borç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasında bu yıl ikincisi düzenleniyor. 18 Ekim'e kadar devam edecek kampanyadan hem ev hem de iş yeri alanlar belli koşullara uymak şartı ile yararlanabilecek. Peki, TOKİ erken ödeme indirimi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

TOKİ ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği kampanyada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

KAMPANYA HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.