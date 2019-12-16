TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı! TOKİ ev başvurusu nasıl, nereden yapılır?

TOKİ 100 bin ev başvurusu nasıl yapılır? merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;

2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

TOKİ HANGİ İLLERDE KONUT YAPACAK?

(Not: TOKİ'den henüz proje kapsamındaki iller ve konut sayıları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu illerde yapılacağı konuşuluyor.)

1. Adana - 1.600 konut

2. Adıyaman - 300 konut

3. Afyon - 2.000 konut

4. Ağrı - 500 konut

5. Amasya - 500 konut

6. Aksaray - 950 konut

7. Ankara 4.000 konut

8. Antalya - 1.000 konut

9. Ardahan - 800 konut

10. Artvin - 300 konut

11. Aydın - 400 konut

12. Balıkesir - 3.500 konut

13. Batman - 400 konut

14. Bartın - 300 konut

15. Bayburt - 300 konut

16. Bilecik - 500 konut

17. Bingöl - 400 konut

18. Bitlis - 300 konut

19. Bolu - 400 konut

20. Burdur - 600 konut

21. Bursa 3.200 konut

22. Çanakkale - 500 konut

23. Çankırı - 1.000 konut

24. Çorum - 500 konut

25. Denizli - 3.500 konut

26. Diyarbakır - 2.000 konut

27. Düzce - 300 konut

28. Edirne - 300 konut

29. Elazığ - 1.400 konut

30. Erzincan - 500 konut

31. Erzurum - 2.500 konut

32. Eskişehir - 3.000 konut

33. Gaziantep - 5.200 konut

34. Giresun - 600 konut

35. Gümüşhane - 300 konut

36. Hakkari - 300 konut

37. Hatay - 1.000 konut

38. Iğdır - 300 konut

39. Isparta - 1.200 konut

40. İstanbul - 10.000 konut

41. İzmir - 3.500 konut

42. Kahramanmaraş - 2.000 konut

43. Karabük - 300 konut

44. Karaman - 800 konut

45. Kars - 600 konut

46. Kastamonu - 300 konut

47. Kayseri - 3.000 konut

48. Kırıkkale - 600 konut

49. Kırklareli - 300 konut

50. Kırşehir - 700 konut

51. Kilis - 600 konut

52. Kocaeli - 3.000 konut

53. Konya - 4.000 konut

54. Kütahya - 950 konut

55. Malatya - 1.000 konut

56. Manisa - 1.500 konut

57. Mardin - 1.000 konut

58. Mersin - 2.000 konut

59. Muğla - 1.000 konut

60. Muş - 400 konut

61. Nevşehir - 400 konut

62. Niğde - 300 konut

63. Ordu - 400 konut

64. Osmaniye - 500 konut

65. Rize - 700 konut

66. Sakarya - 1.000 konut

67. Samsun - 1.500 konut

68. Siirt - 300 konut

69. Sinop - 500 konut

70. Sivas - 1.000 konut

71. Şanlıurfa - 3.500 konut

72. Şırnak - 300 konut

73. Tekirdağ - 1.200 konut

74. Tokat - 300 konut

75. Trabzon - 1.000 konut

76. Tunceli - 300 konut

77. Uşak - 700 konut

78. Van - 800 konut

79. Yalova - 300 konut

80. Yozgat - 500 konut

81. Zonguldak - 300 konut