TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı! TOKİ ev başvurusu nasıl, nereden yapılır?
TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı. TOKİ ev başvurusu nasıl yapılır? sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 100 Bin Sosyal Konut için talepler bugün itibari ile toplanmaya başlandı. 15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 100 bin konut projesine nasıl başvuracaklarını öğrenmek istiyor. TOKİ 100 bin konut başvuru süreci haberimiz içerisinde yer alıyor...
TOKİ 100 bin ev başvurusu nasıl yapılır? merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.
TOKİ EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.
Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)
BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri
Başvuru sahipleri;
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;
Ayrıca,
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
Başvuru Formu,
Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
Başvuru işlemleri sırasında;
2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
TOKİ HANGİ İLLERDE KONUT YAPACAK?
(Not: TOKİ'den henüz proje kapsamındaki iller ve konut sayıları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu illerde yapılacağı konuşuluyor.)
1. Adana - 1.600 konut
2. Adıyaman - 300 konut
3. Afyon - 2.000 konut
4. Ağrı - 500 konut
5. Amasya - 500 konut
6. Aksaray - 950 konut
7. Ankara 4.000 konut
8. Antalya - 1.000 konut
9. Ardahan - 800 konut
10. Artvin - 300 konut
11. Aydın - 400 konut
12. Balıkesir - 3.500 konut
13. Batman - 400 konut
14. Bartın - 300 konut
15. Bayburt - 300 konut
16. Bilecik - 500 konut
17. Bingöl - 400 konut
18. Bitlis - 300 konut
19. Bolu - 400 konut
20. Burdur - 600 konut
21. Bursa 3.200 konut
22. Çanakkale - 500 konut
23. Çankırı - 1.000 konut
24. Çorum - 500 konut
25. Denizli - 3.500 konut
26. Diyarbakır - 2.000 konut
27. Düzce - 300 konut
28. Edirne - 300 konut
29. Elazığ - 1.400 konut
30. Erzincan - 500 konut
31. Erzurum - 2.500 konut
32. Eskişehir - 3.000 konut
33. Gaziantep - 5.200 konut
34. Giresun - 600 konut
35. Gümüşhane - 300 konut
36. Hakkari - 300 konut
37. Hatay - 1.000 konut
38. Iğdır - 300 konut
39. Isparta - 1.200 konut
40. İstanbul - 10.000 konut
41. İzmir - 3.500 konut
42. Kahramanmaraş - 2.000 konut
43. Karabük - 300 konut
44. Karaman - 800 konut
45. Kars - 600 konut
46. Kastamonu - 300 konut
47. Kayseri - 3.000 konut
48. Kırıkkale - 600 konut
49. Kırklareli - 300 konut
50. Kırşehir - 700 konut
51. Kilis - 600 konut
52. Kocaeli - 3.000 konut
53. Konya - 4.000 konut
54. Kütahya - 950 konut
55. Malatya - 1.000 konut
56. Manisa - 1.500 konut
57. Mardin - 1.000 konut
58. Mersin - 2.000 konut
59. Muğla - 1.000 konut
60. Muş - 400 konut
61. Nevşehir - 400 konut
62. Niğde - 300 konut
63. Ordu - 400 konut
64. Osmaniye - 500 konut
65. Rize - 700 konut
66. Sakarya - 1.000 konut
67. Samsun - 1.500 konut
68. Siirt - 300 konut
69. Sinop - 500 konut
70. Sivas - 1.000 konut
71. Şanlıurfa - 3.500 konut
72. Şırnak - 300 konut
73. Tekirdağ - 1.200 konut
74. Tokat - 300 konut
75. Trabzon - 1.000 konut
76. Tunceli - 300 konut
77. Uşak - 700 konut
78. Van - 800 konut
79. Yalova - 300 konut
80. Yozgat - 500 konut
81. Zonguldak - 300 konut
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