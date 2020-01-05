TOGG'dan bulmacalı paylaşım: Tüm kelimeleri bulan 51 kişiye hediye verilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ YENİ PAYLAŞIM

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."

TOGG'DAN YERLİ OTOMOBİLİN MARKALAŞMA SÜRECİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

TOGG dün sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.