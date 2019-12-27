Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaştı. Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu. Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımına az bir süre kala TOGG CEO'su da merak konusu oldu. TOGG CEO kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş hakkında merak edilenler..

TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ALMANYA’NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

CEO'NUN MESAJI

Değerli paydaşlarımız,

Türkiye’nin merak edilen, bir an evvel hayata geçmesi beklenen projesinin en heyecanlı üyelerinden biri olarak sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayım.

Uzun yıllardır ülkece hayalini kurduğumuz bir büyük işi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Stratejimizi belirleme aşamasında otomotivi etkileyen temel eğilimleri analiz edip tüm dünyadan alanında başarılı olmuş veya olamamış bir çok vakayı inceledik. Bu incelemelerde otomotivdeki büyük dönüşümün sinyallerini görüp sadece otomobil üretmekle, marka geliştirmekle kalmayıp otomobilden daha fazlasını yapmamız gerektiğine karar verdik. Otomobilden daha fazlası demek, elektrikli ve bağlantılı otomobillerle ortaya çıkıp otomobilin ev ve işimizden sonra üçüncü bir yaşam alanına dönüştüğü, otonom seviyesinin arttığı, otomobil sahipliği kavramının yeniden ele alındığı ve yeni hizmetlerin ortaya çıktığı bir hareketlilik yani mobilite dünyası demektir. Bu dünya ise kendi içinde bir ekosistem olarak kurgulanmayı gerektiren yeni fikirlere açık, yeni teknolojilerin hakim olduğu ve tek başına değil işbirlikleriyle başarının sağlanacağı ve girişimciliğin ön planda olduğu bir ortamdır.

2019 yılı sonunda ön gösterim aracımızın örtüsünü kaldıracak, takip eden iki yılda fabrikamızı tamamlayacak ve C segmentinde bir SUV olan ilk ürünümüzü 2022 yılında yola çıkartacağız. 2030 yılına kadar ise ürün gamımızı geliştirip 5 modelle farklı ihtiyaçlara cevap vereceğiz.

Projemiz ile 2022 yılından itibaren 15 yıl içinde GSMH’ye toplam 50 milyar Avro, cari açığa ise 7 milyar Avro katkıda bulunup, 5 bini doğrudan olmak üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlayacağız.

Bu son derece iddialı ve zorlayıcı, bir yandan da oldukça keyifli yolculukta bizi yalnız bırakmadığınız için ve bizleri desteklediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.

Mehmet Gürcan Karakaş

CEO

TOGG HAKKINDA

"Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (TOGG) kurdu.

TOGG olarak elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştiriyor ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyoruz. Bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

2022 yılında doğuştan elektrikli, bağlantılı ve güncel otonom seviyesine sahip, orta büyüklükte (C segmenti) bir "sportif çok amaçlı otomobil (SUV)" ile yola çıkacağız. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğiz. İş ortaklarımızla ve çevremizde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağız."