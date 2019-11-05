TMO Genel Müdürü Güldal: 'Hasadı süren hiçbir ürünü ithal etmedik'

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü (TMO) Ahmet Güldal, Ofise, tarımsal ürünler için sınırsız ithalat yetkisi verildiği iddialarına ilişkin, "TMO bugüne kadar hasat döneminde hiçbir zaman, hasat dönemi devam eden bir ürünün ithalatını gerçekleştirmemiştir, bundan sonra da gerçekleştirmeyecektir." dedi.

Güldal, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneğince (GİFT) kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı"nda yaptığı konuşmada, TMO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TMO'ya her tür tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın ithal etme yetkisi verildiği iddialarına değinen Güldal, konunun basın ve kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Bizim düşüncelerimizle basına ve kamuoyuna yansıyanlar arasında ciddi farklar oluştu." diyen Güldal, şöyle devam etti:

"Tamamen işin aslı şudur, Kamu İhale Kurumu mevzuatında, muafiyet istenmesinin en önemli sebebi yurt dışı tedariklerinde aleyhimize süre ve maliyet olarak olumsuzlukları bertaraf etmektir. 'İhalesiz alınacak, süresiz yetki verildi.' diye bir şey yok. Yine ihale yapılacak. İhale mevzuatında ne varsa hepsi yerine getirilecek. Ceza ve yaptırım maddeleri, Kamu İhale Kurumundaki hükümlere tabi ve yetkimiz de sınırsız değil. Cumhurbaşkanı, TMO'ya hangi yönüyle ne kadar yetki vermişse o miktarla, o tonajla nettir, sınır vardır. Verilen yetkinin tamamını kullanma zorunluluğu da yoktur. İhtiyaç kadar yapılacaktır. TMO bugüne kadar hasat döneminde hiçbir zaman, hasat dönemi devam eden bir ürünün ithalatını gerçekleştirmemiştir, bundan sonra da gerçekleştirmeyecektir. Türk çiftçisini, çiftçimizi en başta düşünen ve onun dostu olan kuruluş TMO'dur. Bu düzenleme, ülke menfaatine, süre tasarrufuna ve maliyete yönelik bir düzenlemedir."

"Projelerimizi planlı bir biçimde hayata geçiriyoruz"



Adana Valisi Mahmut Demirtaş da tarımın milli ekonominin temel sektörlerinden olduğunu dile getirdi.

Kentte 4,9 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ve bunun 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri olduğu ifade eden Demirtaş, "İlimizin mevcut tarım potansiyelini katlayacak, kaynaklarımızın daha etkin kullanımına imkan sağlayacak, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek projelerimizi planlı bir biçimde hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Konferansta, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş da birer konuşma yaptı.

Konferans kapsamında, "Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği", "Şehirleri Besleyecek Modern ve Kalıcı Gıda Sistemleri Topraktan Kente Nasıl Kurulur?", "Güvenilir, Sağlam, Dirençli Tarım-Gıda Piyasa Sistemi Nasıl Kurgulanır?", "Endüstriyel Tarım Ürünlerinde Sağlam ve Dirençli Piyasa Sistemi Oluşturmak-Pamuk Örneği", "Tarım ve Gıda Teknolojinin Kanatlarıyla Uçabilir mi?" başlıklarında paneller gerçekleştirilecek.

"İkili tartışmalar" ve özel sunumların da yapılacağı konferans yarın sona erecek.

(AA)