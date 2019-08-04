Timsah gözyaşları! Emekçilerle alay etti

CHP'li belediye başkanları, koltuğa oturur oturmaz yandaşlarına ve akrabalarına yer açmak için işçi kıyımına girişti. Bolu, Adana, Antalya başta olmak birçok CHP’li belediye, binlerce işçiyi hukuksuz bir şekilde işten çıkarttı. Aileleriyle birlikte sayıları on binleri bulan mağdur emekçiler, açlık ve sefalet içinde seslerini duyurmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarına defalarca çağrıda bulundu. Ancak seçimlerden önce hiçbir çalışanın işten çıkartılmayacağına dair ‘namus sözü’ veren Kılıçdaroğlu, bu feryatları duymazlıktan geldi.

AMACI HEDEF SAPTIRMAK

Binlerce emekçi, 31 Mart'tan sonra ikinci bayrama da sefalet içinde giriyor. Seçim kazanmak için yalan söylemekten ve şov yapmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu, çaresiz ve perişan emekçilerin çağrılarına kulak tıkadığı yetmiyormuş gibi bir de hedef saptırmaya kalkıştı. Binlerce işçinin partizan kadrolaşma yüzünden kapı önüne konulduğu gerçeğini görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı konuşmada adeta emekçilerle alay etti.

ONURUYLA GEZEMEZMİŞ

Artvin’in Şavşat ilçesinde konuşan Kılıçdaroğlu, aldıkları belediyelerdeki vicdansız kıyımı yapan kendileri değilmiş gibi, “İşsizliğin bir felaket, yoksulluk olduğunu biliyorlar mı acaba. İşsiz birisinin, cebinde parası olmayan birisinin sokaklarda rahat gezemeyeceğini biliyorlar mı acaba. Yeter artık ya. Vallahi de billahi de yeter. İşsiz kalan bir baba sokakta onuruyla gezemez” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı’nın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

CHP'Lİ BAŞKANLAR LİDERİN İZİNDE

CHP'li başkanlar, aile kadrolaşmasında liderlerinin izinden gidiyor. Partisinin belediye başkanlarına sürekli 'liyakat' vurgusu yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına kıyak üstüne kıyak yaptığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, eski soyadı ‘Karabulut’ olması nedeniyle dikkat çekmeyen birinci derecede çok sayıda yakınını, İzmir, Aydın ve İstanbul’daki CHP’li belediyelere yerleştirdiği anlaşıldı. Bu arada seçimin ardından sadece CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 1230 işçinin işten çıkarılması durumun vehametini gözler önüne seriyor. Belediyede hukuk dışı çıkarmaların yılsonuna kadar ise 5 bin kişiyi bulması bekleniyor. Öte yandan işçi kıyımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçradı. İETT'de çalışan 850'si şoför toplam bin işçiye tebligat gönderilerek 31 Ağustos itibariyle sözleşmelerinin sonlandırılacağı duyuruldu.